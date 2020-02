Rune Factory 4 Special: Neue Trailer stellen euch Heiratskandidaten vor

Falls ihr ein Fan von Farming-Simulationen seid, habt ihr bestimmt schon den 28. Februar 2020 rot in eurem Kalender angestrichen. Denn an diesem Tag erscheint Rune Factory 4 Special für Nintendo Switch in Europa, zu dem es erstmals eine deutsche Lokalisierung geben wird.

Eure Rückkehr nach Selphia kann digital oder physisch erfolgen. Es gibt japanische und englische Sprachausgabe. Wer im Nintendo eShop für 39,99 Euro vorbestellt, erhält einen Swimsuit-DLC als Bonus. Dieser DLC ist exklusiv für digitale Vorbesteller. Und in der Archival Edition enthalten, die ihr im Marvelous Store erhalten könnt.

Trailer stellen euch die Heiratskandidaten vor

Nachdem bereits die Rahmenbedingungen zum Spiel bekannt sind, hat XSEED Games nun Trailer veröffentlicht, die euch die Heiratskandidaten näher vorstellen. Insgesamt habt ihr die Wahl zwischen zwölf (sechs männlichen und sechs weiblichen) Kandidaten, mit denen ihr den Rest eures Lebens verbringen könnt.

Auf Twitter und Facebook könnt ihr zudem die Earthmates-Profile der einzelnen Kandidaten betrachten. In diesen werden die Charaktere mit ihren Vorlieben und Abneigungen näher vorgestellt, so könnt ihr euch schon ein genaueres Bild eurer Liebsten machen.

Mein Herz schlägt ja für Leon! Welcher Heiratskandidat konnte euer Herz im Sturm erobern? Schreibt es in die Kommentare!

via Gematsu, Bildmaterial: Rune Factory 4 Special, Marvelous, XSEED