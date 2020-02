One Piece Pirate Warriors 4: Whitebeards Elite im Charaktertrailer

Nachdem bereits zahlreiche Charaktere wie zuletzt Carrot und Jinbei aus One Piece: Pirate Warriors 4 seitens Bandai Namco vorgestellt wurden, erhält nun die Eliteeinheit der Whitebeard-Piraten ihr Debüt. Somit könnt ihr euch auf die neuen Trailer zu Edward Newgate (Whitebeard), Marco und Portgas D. Ace freuen.

One Piece: Pirate Warriors 4 erscheint am 27. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs. Ob bis dahin schon alle Charaktere vorgestellt werden?

Edward Newgate (Whitebeard)

Der reale, etwas unbekanntere Name des Kapitäns der Whitebeard-Piraten ist Edward Newgate. Durch die Kräfte der Erdbeben-Frucht hat er theoretisch die Macht, die gesamte Welt nur durch Erdbeben zu zerstören. Da bleibt dem Gegner kaum eine Chance, sich auf einen Gegenangriff vorzubereiten. Während der öffentlichen Hinrichtung von Ace trommelte Whitebeard viele Piraten zusammen, um das Marineford anzugreifen.

Marco

Marco fungiert als Schiffsarzt und als Kommandant der 1. Division der Whitebeard-Piraten. Seinen Spitznamen „Marco, der Phönix“ verdankt er der Vogel-Frucht Modell: Phönix, durch welche er sich in einen Phönix verwandeln kann. So eignet er sich am Boden für schnelle Kämpfe, aber seinen Trumpf spielt er als fliegender, flammender Phönix in der Luft aus.

Portgas D. Ace

„Feuerfaust Ace“ ist der leibliche Sohn von Piratenkönig Gold D. Roger und diente als Kommandant der 2. Division in Whitebeards Piratenbande. Dank der Feuer-Frucht kann er Feuer kontrollieren und für den Kampf nutzen. Seine Flammenangriffe können durch Halten von Buttons aufgeladen und somit verstärkt werden.

via Gematsu, Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco / Koei Tecmo, Omega Force