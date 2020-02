One Piece Pirate Warriors 4: Weitere Charaktertrailer veröffentlicht

Nachdem zuletzt die ehemaligen drei Admiräle aus One Piece: Pirate Warriors 4 im Charaktervideo vorgestellt wurden, folgen nun weitere Charaktere. So gibt uns Bandai Namco weitere Informationen zu den Kämpfern Boa Hancock, Buggy, Dracule Mihawk und Emporio Ivankov.

Boa Hancock

Sie ist ein Mitglied der Sieben Samurai, Kaiserin der Insel Amazon Lily und Anführerin der Kuja-Piratenbande. Aufgrund ihrer überragenden Schönheit lässt sie die Herzen der Männer schneller schlagen, allerdings schlägt ihr Herz nur für Ruffy. Ihre Kampfkraft wird durch die Liebes-Frucht gesteigert, wodurch sie Wesen mit unreinen Herzen in Stein verwandeln kann. So kann sie aus der Distanz angreifen, aber auch mit ihren Kicks in den Nahkampf gehen.

Buggy

Buggy, der Clown ist Kapitän der Buggy-Piratenbande, ein Mitglied der Sieben Samurai und verantwortlich für die Piratendelegationsgesellschaft Buggy’s Delivery. Früher war er Mitglied von Gol D. Rogers Piratencrew, heutzutage setzt er alles daran, seinen Einfluss zu vergrößern. Durch die Trenn-Trenn-Frucht kann er seinen Körper in Einzelteile zerlegen, um diese im Kampf einzusetzen.

Dracule Mihawk

Mihawks Spitzname ist Falkenauge, welchen er sich durch seinen Ruf als bester Schwertkämpfer der Welt verdient hat. Das Mitglied der Sieben Samurai kann sogar mit nur einem Schwertschlag ganze Schiffe durchschneiden. Mit seinem schwarzen Schwert kann er ununterbrochene Angriffe ausführen, was in einem Glühen seines Schwertes endet. Dann besteht die Möglichkeit, den Feind mit nur einem mächtigen Angriff auszulöschen.

Emporio Ivankov

Emporio Ivankov, bekannt als Mann der Wunder, ist der König der Transvestiten und ein hoher Kommandant in der Revolutionsarmee. Durch den Genuss der Hormon-Frucht ist es ihm möglich, die Hormone von Personen zu steuern. Dadurch kann er auch sein eigenes Gesicht wachsen lassen, um seinen Angriff Death Wink, ein Augenzwinkern, zu verstärken.

One Piece: Pirate Warriors 4 erscheint am 27. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs. Ob bis dahin schon alle Charaktere vorgestellt werden?

via Gematsu, Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco / Koei Tecmo, Omega Force