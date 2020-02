NIS America zeigt bei der PAX East 2020 eine noch unbekannte Lokalisierung

NIS America gab seine Präsenz auf der diesjährigen PAX East 2020 bekannt. Vom 27. Februar bis zum 1. März 2020 wird der Entwickler und Publisher in Boston seine neuesten Titel präsentieren. Dementsprechend können Besucher Spiele wie Trails of Cold Steel III, Langrisser I & II, LA-MULANA 1 & 2 und Disaster Report 4: Summer Memories anspielen.

„Geheimes neues Spiel“ im Gepäck

Neben den bereits bekannten Spielen hat NIS America ein weiteres „geheimes neues Spiel“ mit im Gepäck. Wenn das Spiel schon mal in Nordamerika ist, wird es vermutlich auch lokalisiert. Auch wenn NISA das nicht weiter ausführt. Neben Spielen können sich Besucher aber auch über Goodies wie Poster freuen. Bei Gewinnspielen ist es Besuchern sogar möglich, limitierte Editionen zu gewinnen.

Am Stand wird es zusätzlich Merchandise zu Trails of Cold Steel III in Form einer Campus Snapback und einer Desk Mat geben. Der Prinny-Arcade-Pin wird seine Premiere am Stand feiern und kann für 15 US-Dollar erworben werden.

via NIS America