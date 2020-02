Neuer Trailer zur Switch-Version von Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto

Mit einem neuen Trailer zu Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto stimmen die Verantwortlichen von Bandai Namco auf den nahenden Release der neuen Nintendo-Switch-Version ein.

Während der Titel in Europa am 24. April 2020 erscheinen wird, können Spieler in Japan bereits am 23. April 2020 loslegen. Der dreiminütige Trailer stellt neben dem Hauptspiel und der „Road to Boruto“-Erweiterung das „Next Generations“-Update vor.

Das neue Update wird die beiden Charaktere Momoshiki Otsutsuki und Kinshiki Otsutsuki als spielbare Kämpfer enthalten, die am Tag der Veröffentlichung auch für PS4, Xbox One und PCs verfügbar sein werden. Zudem werden elf neue Charaktere mit Kostümen aus der Boruto-Ära bestückt. Darunter sind u. a. Ino Yamanaka, Shikamaru Nara und Choji Akimichi.

„Next Generations“-Update ist nur für Switch-Besitzer inklusive

Während der DLC „Next Generations“ in der Switch-Version enthalten ist, müssen Besitzer der PS4-, Xbox-One- und PC-Version die Erweiterung separat erwerben. Der Preis des japanischen DLCs wird sich auf umgerechnet etwa 7 Euro belaufen, für den Westen wurde noch kein Preis bekanntgegeben.

Neben dem eigentlichen Inhalt von Ultimate Ninja Storm 4 beinhaltet Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto die drei Erweiterungen des Season-Pass, die Inhalte von „Road to Boruto“ sowie alle weltweit erhältlichen Vorbesteller-Boni.

Der neue Trailer zur Switch-Version

via Gematsu, Bildmaterial: Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, Bandai Namco / CyberConnect2