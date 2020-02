Neuer Trailer zu War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius veröffentlicht

Irgendwie klingt War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius, als wäre es schon lange erschienen oder schon mal da gewesen. Dabei will Square Enix mit dem Titel des Spiels wohl nur die besondere Nähe zu Brave Exvius betonen. War of the Visions spielt nämlich im Universum von Final Fantasy Brave Exvius.

In Japan wurde das Taktik-RPG über neun Millionen Mal heruntergeladen und im Westen geht es nun auch bald an den Start. Ab sofort können sich Interessierte für den Start bei iOS und Android anmelden. Wie so oft bei Mobile-Games, wird diese Kampagne von diversen Boni begleitet, die Spieler dann zum Start erhalten.

Eine vollständige Liste mögliche Belohnungen im Spiel gibt es hier:

50.000 angemeldete Nutzer: 250 Visiore, Gilkröte (L) x 20

100.000 angemeldete Nutzer: 250 Visiore, Ausdauerstimulans (L) x 5

150.000 angemeldete Nutzer: 250 Visiore, Waffe — Excalibur (UR)

200.000 angemeldete Nutzer: 250 Visiore, Visionskarte – „Sirene, die Stimme des Wassers“ (UR)

250.000 angemeldete Nutzer: 250 Visiore, Einheit — Y’shtola (MR)

300.000 angemeldete Nutzer: 1.000 Visiore

Übrigens, etwas mehr Wiederkennungswert als der Titel bieten vielleicht die Illustrationen, wie ihr bemerkt habt. Sie stammen von Isamu Kamikokuryo, der in führender Funktion schon an Final Fantasy XII, XIII und XV arbeitete.

War of the Visions wird deutsche Texte bieten.

Spieler folgen den Erzählungen der Zwillingsprinzessinnen Mont und Styr aus dem Königreich Leonis, die über die Macht der Visionen verfügen, und Margery, der Schönen Stahlmaid von Hourne. Während sie sich durch das Abenteuer bewegen, müssen Spieler eine Vielzahl von Schlachtfeldern betreten, ihre Angriffe gegen feindliche Streitkräfte planen und mächtige Esper beschwören, um das Blatt zu ihren Gunsten zu wenden.

Ein neuer Trailer zum Spiel:

via Square Enix, Bildmaterial: War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, Square Enix / Gumi