Main Theme zu One Piece: Pirate Warriors 4 veröffentlicht

Habt ihr ein erneutes Charakter-Video erwartet? Da müssen wir euch enttäuschen! Denn die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment Europe haben diesmal ein Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal veröffentlicht, in dem das Main Theme zu One Piece: Pirate Warriors 4 enthüllt wird. Performt wird der Song vom Siena Wind Orchester. So heißt es von offizieller Seite:

Macht euch bereit für die epischen Schlachten in One Piece: Pirate Warriors 4 mit dem lebendigen Titellied des SIENA Wind Orchesters! Bist du bereit, die Meere zu erobern?

One Piece: Pirate Warriors 4 erscheint am 27. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs. Hierzulande wird es auch eine Sammleredition geben, die nach dem Bösewicht Kaido benannt ist. Bei Amazon könnt ihr euch die Handelsversion schon vorbestellen*.

Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco / Koei Tecmo, Omega Force