Little Town Hero erscheint auch in Europa für PS4

Erst kürzlich wurde bekannt, dass in Japan zusätzlich eine PlayStation-4-Version zu Little Town Hero am 23. April 2020 erscheinen wird. Zu dem Zeitpunkt war allerdings noch unklar, ob diese Version ebenfalls im Westen erscheinen wird. Nun verkündete NIS America, dass der Titel auch im Westen am 5. Juni 2020 als PS4-Version sowohl digital als auch physisch im Handel erhältlich sein wird. Somit schafft es sogar die Big Idea Edition für PS4 auf den europäischen Markt.

Mit dem physischen Release kommt ein zusätzlicher Easy Mode, bei dem die gegnerischen Angriffs- und Verteidigungswerte herabgesetzt werden und statusverändernde Effekte durch Gegner seltener vorkommen. Die digitale Switch-Version wird diesen Modus vermutlich über ein kostenloses Update erhalten.

Ein Dörfchen, bedroht durch Monster

Der Schauplatz der Handlung ist ein abgelegenes Dörfchen am Rande der Welt. Das einzige Tor, das das Dorf mit der Außenwelt verbindet, wird durch ein Schloss bewacht. Den Dorfbewohnern ist es nicht gestattet, das Tor zu betreten. Die meisten Dorfbewohner sind zufrieden damit, ihr Leben in ihrem Dorf zu verbringen, doch nicht unser Protagonist. Er träumt davon, die große, weite Welt zu sehen. Eines Tages erscheint ein Monster im Dorf, eine schreckliche Kreatur, von deren Existenz niemand im Dorf wusste. Der Protagonist schafft es, sie mithilfe eines mysteriösen roten Steins aus den Minen zu besiegen. Er widmet sich der Verteidigung seines Dorfes – und entdeckt dabei, was es mit den Steinen und den Monstern auf sich hat… Im Gegensatz zu den meisten Rollenspielen musst du in Little Town Hero keine Horden von schwächeren Monstern besiegen, um deine Stufe zu erhöhen. Stattdessen musst du eine gute Strategie zurechtlegen, mit deren Hilfe du Bossmonster in Duellen besiegen kannst. Wird unser Protagonist seinen Traum von einem Leben voller Abenteuer erfüllen können?

Der neue Easy Mode

via Gematsu, Bildmaterial: Little Town Hero, NIS America / Game Freak