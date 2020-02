Final Fantasy VII Remake: Das Notizbuch für eure Erfahrungen und Erinnerungen

Ich beneide Fans, die ihre Spielerfahrungen, Erinnerungen oder auch einfach nur Rätsellösungen in Notizbüchern festhalten. Denn es gibt so viele schöne Notizbücher, sei es aus den verschiedenen Sammlereditionen oder als Merchandise. Meine bleiben fast immer ungenutzt und fristen ein trauriges Dasein als Schrankschmuck. Dabei wären sie in Verwendung noch viel wertvoller.

Wenn ihr zu denen gehört, die diese schönen Notizbücher auch benutzen, dann ist das folgende Buch vielleicht etwas für euch. Das neue Shinra-Notizbuch zu Final Fantasy VII kommt optisch ziemlich edel daher und kostet bei Play-Asia etwa 25 Euro*. Die Innenseiten sind geschmückt von einer Gaia-Karte auf rotem Grund und Shinra-Logo. Und na klar: nur richtig stilsicher mit einem Shinra-Kugelschreiber*. Der Kugelschreiber erscheint noch im Februar, das Notizbuch erst im Mai.

Möchtet ihr Versandkosten sparen und gleich noch etwas anderes mitbestellen? Da bietet sich in diesem Fall natürlich die physische Nintendo-Switch-Version von Final Fantasy VII & Final Fantasy VIII Remastered an. Diese Fassung bietet beide Spiele auf einer Cartridge und außerdem deutsche Texte. Und aktuell gibt es sogar einen 8%-Rabatt bei Play-Asia!

Bildmaterial: Play-Asia / Square Enix

* JPGAMES.DE ist Teilnehmer am Play-Asia-Partnerprogramm. Es handelt sich um sogenannte Affiliate-Links, bei denen JPGAMES eine Provision durch Käufe und ggf. Folgekäufe des Nutzers erzielen kann. Das kostet euch keinen Cent zusätzlich, ihr könnt uns aber damit sinnvoll und einfach unterstützen.