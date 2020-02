Dreams: Update auf Vollversion für Early-Access-Spieler bereits am 11. Februar

Der PS4-exklusive Spiele-Baukasten Dreams erscheint am 14. Februar 2020 im Handel. Wer allerdings Early-Access-Spieler war, der darf einige Tage früher ran. Dazu gehört zum Beispiel auch unser Seb, der mit seinem Spiel kürzlich einen IMPY-Award von Media Molecule gewann. Zum Dank an alle Early-Access-Nutzer können diese schon am 11. Februar ab 10 Uhr unserer Zeit ein kostenloses Update auf die Vollversion herunterladen.

Neue Features der Vollversion

Mit dem Einzug der Vollversion werden Dreams viele neue Features hinzugefügt. Zu diesen zählt ein neues Spiel mit dem Titel „Art’s Dream“ von Media Molecule, das viele Genres wie Point-&-Click-Adventure oder auch Plattformer und Shooter miteinander vereint.

Des Weiteren finden die drei Creator Kits „Art’s Dream“, „Welcome Home“ und „Ancient Temple“ den Weg nach Dreams. Eine überarbeitete Einführung in Dreams, neue Tutorials und How-to-Videos, ein Update der Benutzeroberfläche, Anpassungen der Creation Tools und Bug Fixes sind noch nicht einmal alle Neuerungen, die mit der Vollversion ins Spiel implementiert werden.

via Gematsu, Bildmaterial: Dreams, Sony / Media Molecule