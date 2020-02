Devil May Cry 3 Special Edition ist ab sofort für Nintendo Switch erhältlich

Ab sofort ist die Devil May Cry 3 Special Edition als digitaler Download für Nintendo Switch erhältlich. Die neue Fassung ist einerseits portabel spielbar, aber bietet auch einige Neuerungen. Eine der größten dürfte der neue Free-Style-Modus sein, der es Spielern erlaubt, um Handumdrehen zwischen Kampfstilen und Waffen zu wechseln.

Das bleibt nicht das einzige neue Feature. Zusätzlich zum Standard-Waffenwechsel können Fans nun außerdem alle freigespielten Waffen über das Radial-Menü ausgewählen. Spieler können nun obendrein jede Ebene des „Bloody Palace“ im lokalen Koop spielen.

Devil May Cry 3 ist ein Prequel der ikonischen Action-Serie und präsentiert einen jüngeren Dante, Jahre vor den Ereignissen von Devil May Cry. Die Handlung enthüllt Dantes Erlebnisse bis zum ultimativen Showdown gegen seinen Zwillingsbruder Vergil, der eine Pforte in das Reich der Dämonen öffnen will. Dante muss sein Schwert Rebellion und seine Pistolen Ebony und Ivory einsetzen, um Vergil zu stoppen und zu verhindern, dass die Welt von Dämonen überrannt wird. Auf dem Weg werden Spieler Hintergründe zu vielen Aspekten der Serie lernen, etwa der ersten Begegnung mit Lady, den Ursprüngen von Dante’s Shop und sogar dem Namen der Reihe selbst.