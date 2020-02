PQube Games veröffentlicht heute Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] für PlayStation 4 und Nintendo Switch in Europa. Letzte Eindrücke zum 2D-Prügler von French-Bread liefert der aktuelle Launchtrailer.

Das Update von Exe:Late[st]

Besitzer von Under Night In-Birth Exe:Late[st] für PlayStation 4 können mit einem kostenlosen Balance-Update und kostenpflichtigen DLCs auf Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] upgraden. Hier wartet der neue Kämpfer Londrekia.

Wer Under Night In-Birth Exe:Late[st] hingegen für PlayStation 3 oder Vita digital besitzt, kann die PS4-Version von Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] mit einem Rabatt kaufen.

Von Schatten verschlungen

Da ist sie endlich. Die berühmt-berüchtigte Hollow Night, die einmal im Monat in unterschiedlichen Regionen Japans stattfindet. Ein Ereignis, auf das sich die sogenannten In-Birth schon länger vorbereitet haben. In-Birth sind Menschen, die Opfer von schattenhaften Kreaturen geworden sind und sich dadurch die versteckte Kraft, die in jedem Lebewesen schlummert, zunutze machen können.

Allerdings überleben nur wenige Leute eine solche Begegnung und wer zu einem In-Birth wird, verliert einen Teil seiner Menschlichkeit, was mitunter dazu führt, dass er freien Zutritt zu einer Zwischenwelt hat. Irgendwo zwischen der Realität und der Welt, aus der die Schatten stammen.

Eines dieser unfreiwilligen Opfer ist Protagonist Hyde, ausgestattet mit einem legendären Schwert, der mit der Prinzessin der Nachtklinge, Linne, zusammenarbeitet. Ihr Ziel in der Hollow Night ist es, die Gruppe Amnesia davon abzuhalten, ihre Anführerin zu einer Re-Birth werden zu lassen. Sollten sie es nicht schaffen, würde es fatale Folgen mit sich ziehen. Das Ereignis lockt auch andere seltsame Gestalten an, die mehr oder auch weniger zufällig mit in die Sache hineingezogen werden.

Der Launchtrailer zu Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r]

Bildmaterial: Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r], PQube, Aksys Games, Arc System Works / French-Bread