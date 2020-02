Captain Tsubasa: Rise of New Champions mit einem Trailer zur Story

Bandai Namco hat heute mit einem neuen Trailer den Story-Modus von Captain Tsubasa: Rise of New Champions vorgestellt. Dabei wird der letzte Trailer erweitert. Das Fußball-Arcade-Spiel basiert auf dem Manga von Yōichi Takahashi. Im neuen Video seht ihr auch einige der Charaktere aus dem Spiel, viel Drama und spektakuläre Aktionen auf dem grünen Rasen.

Die Gameplay-Mechaniken hatten wir euch bereits im Detail vorgestellt. Außerdem gab es auch schon ein offizielles Gameplay-Video. Den Story-Modus stellt uns Bandai Namco so vor:

Der Story-Modus lässt SpielerInnen die Geschichte von Tsubasa Ozora, die Tsubasa-Episode, erleben. Neben dem gesamten National-Middle-School-Turnier beinhaltet der Story-Modus auch noch weitere spannende Spiele und Original-Teile der Geschichte. Es werden nicht nur die Tachiban-Zwillinge, Hikaru Matsuyama und Kojiro Hyuga als Rivalen von Tsubasa erscheinen, sondern auch viele weitere Charaktere werden ihre besten Moves auf dem Spielfeld zeigen. Abhängig vom Spielstand und Spielverlauf erscheinen unterschiedliche Cutscenes, die entweder die Geschichte nacherzählen oder völlig neue Überraschungen bereithalten.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions soll noch in diesem Jahr für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs erscheinen. Wir durften den Titel bereits anspielen. Bei Amazon könnt ihr euch die Handelsversion bereits vorbestellen*!

via Gematsu, Bildmaterial: Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Bandai Namco / Tamsoft