Animal Crossing New Horizons: Gestaltet eure Insel nach euren Vorstellungen

Am 20. März heißt es: Ab auf die Insel! In dem neuesten Ableger der Animal-Crossing-Reihe begebt ihr euch dieses Mal auf eine eigene kleine Insel. Gemeinsam mit tierischen Bewohnern baut ihr auf dem einst verlassenen Stückchen Erde ein kleines Dörfchen auch und freundet euch mit euren neuen Nachbarn an.

In einer neuen Ausgabe der Nintendo Direct, die sich nur um Animal Crossing New Horizons drehte, präsentierte Nintendo nun zahlreiche Änderungen und Neuerungen für den kommenden Switch-Titel. Falls ihr die neueste Ausgabe verpasst habt, könnt ihr dies mithilfe der Aufzeichnung unten nachholen.

Eure Anfänge auf der Insel

In dieser Ausgabe der Nintendo Direct werden euch eure Anfänge auf der Insel gezeigt. Alles beginnt mit einem kleinen Zelt, doch schon bald könnt ihr euch ein Haus bauen. Auch andere Gebäude, wie ein Museum und ein Laden, entstehen unter eurer Leitung.

Wer die Nintendo Direct schaut, dem werden ein paar größere Neuerungen auffallen, aber auch viele Kleinigkeiten, die die Spielbarkeit verbessern, finden sich in Animal Crossing New Horizons. Das Einrichten der Häuser ist nun deutlich angenehmer und wurde von Animal Crossing Happy Home Designer inspiriert. Auch das Gestalten der Insel liegt völlig in eurer Hand. Sogar außerhalb eurer eigenen vier Wände können Möbelstücke präsentiert werden. Dabei bleibt es aber nicht: Ab einem gewissen Punkt im Spiel könnt ihr sogar die Insel selbst gestalten. So könnt ihr beispielsweise Flüsse umlegen und Klippen formen! Mithilfe des neuen Wege-Tools könnt ihr sogar problemlos Wege gestalten.

Zahlreiche kleine Verbesserungen!

Weitere Neuerungen liegen im Detail: Ihr könnt nun über Flüsse springen oder mithilfe von Leitern eine Klippe emporsteigen. Ebenfalls müsst ihr nie wieder einen unerwünschten Bewohner ertragen. Bevor jemand einziehen kann, legt ihr selbst einen Standort für sein künftiges Haus fest. Trefft ihr dann auf einen neuen tierischen Freund, der bei euch einziehen soll, könnt ihr ihn auf die Insel einladen.

Bis zu acht Personen können an einer Switch auf die Insel ziehen. Ein Streit ist da aber nicht vorprogrammiert. Mithilfe des Party-Modus können mehrere Spieler an einer Nintendo Switch gemeinsam die Insel heimsuchen. Dies ist deshalb möglich, weil es einen „Anführer“ gibt, auf den sich das Spiel konzentriert. Die anderen Spieler wackeln diesem dann hinterher und können zum Beispiel beim Sammeln von Käfern und Co. helfen.

Natürlich ist auch ein Besuch von Freunden über das Internet möglich. Um mutwillige Zerstörung muss man sich aber keine Sorgen mehr machen. Mithilfe der „Beste Freunde“-Funktion hindert man einfach andere Spieler daran, ihre Axt an euren Bäumen zu wetzen. Nur Spieler mit dem von euch ausgewählten „Beste Freunde“-Status können dann tiefere Änderungen in der Stadt vornehmen. Apropos Werkzeuge: Diese kann man nun über eine Werkzeug-Rad schnell auswählen und muss nicht immer ins Menü.

Es gibt noch zahlreiche weitere Informationen in der Nintendo Direct. Beispielsweise darüber, dass Animal Crossing New Horizon auch nach Veröffentlichungen mit neuen Updates und Events versorgt wird. Ebenfalls ist nun ganz genau bekannt, wie es sich mit eurem Spielstand bei Verlust der Konsole oder unreparierbaren Schaden handelt. Nintendo wird einen Dienst anbieten, bei dem ihr ein Mal mithilfe eines in die Cloud hochgeladenen Spielstand wiederherstellen könnt. Wie genau dies letztendlich funktionieren wird und wieso man dies nur ein einziges Mal machen kann, ist bisher unklar.

So viele Möglichkeiten, nicht nur im Spiel

Neben dem Spiel könnt ihr euch eine besondere Nintendo-Switch-Konsole im Animal-Crossing-Design bei Media Markt* oder Saturn* sichern. Die dazu passenden Schutzhüllen für Nintendo Switch* und Nintendo Switch Lite* stellt Amazon für euch bereit.

Ihr braucht keine neue Switch, wohl aber Animal Crossing? Dann könnt ihr vorbestellen und Boni absahnen. Bei Media Markt und Saturn werden als Vorbestellerbonus jeweils ein Microfasertuch und ein Stickerbogen gelistet, die ihr zusätzlich zum Spiel erhalten könnt. Bei Amazon gibt es hingegen (offenbar exklusiv, wenn auch mit Aufpreis) eine Tragetasche.

Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo