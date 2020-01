Zwei weitere Gameplay-Videos aus Granblue Fantasy: Versus veröffentlicht

Über Twitter haben die Macher von Granblue Fantasy: Versus zwei weitere Videos zum Kampfspiel verbreitet. Im ersten Video sehen wir den Knickknack Shack. Dabei handelt es sich um Sierokartes Shop, welcher verschiedene nützliche Waren anbietet. Das zweite Video stellt mit Amalthea eine weitere Stage vor. Diese zeigt einen Kampfschauplatz, wobei für die letzte Runde eine Wand zerstört wird, sodass in einem Innenraum weitergekämpft wird.

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um ein Kampfspiel im Anime-Stil, welches auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 bieten soll. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus wird am 6. Februar 2020 für PlayStation 4 in Japan erhältlich sein. Bei uns erscheint der Fighter durch Marvelous Europe im 1. Quartal 2020, dies in mehreren Editionen.

via Gematsu, (2), Bildmaterial: Granblue Fantasy: Versus, Cygames, XSEED, Marvelous / Arc System Works