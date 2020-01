Yoshitaka Amano: „Beyond the Fantasy“, eine 50-jährige Karriere in Bildern

Yoshitaka Amano ist nicht nur unter Final-Fantasy-Fans eine Legende. Man kennt ihn und zuletzt durfte er sogar der Vogue ein Cover zeichnen. Sein Lebenswerk ist unstreitbar und genau dem widmen sich die Autoren Florent Gorges und Luc Petronille in der bereits im Dezember 2018 veröffentlichten Biografie „Beyond the Fantasy“*.

Eine „illustrierte Biografie“, natürlich. Wie sollte es anders sein! Das Werk der französischen Autoren mit über 400 Zeichnungen und Fotos aus der Karriere des Yoshitaka Amano gibt es englischsprachig und ihr könnt es auch auch bei Amazon bestellen.

Yoshitaka Amano: erster Job mit 15

Amanos Karriere begann früh. Schon mit 15 Jahren wurde er als der bis dahin jüngste Mitarbeiter von dem legendären Anime-Studio Tatsunoko eingestellt. Sein erster Job war damals die Animeserie Speed Racer. Mit 17 Jahren war er der Character Concept Artist für das gesamte Studio. Eine Position, die extra für ihn geschaffen wurde. In den 1970ern erschuf er den Gatchaman, in den 1980ern Genesis Climber Mospeada. In den 1980ern machte er sich selbstständig und illustrierte Hunderte von Buchcovern.

1987 wurden die Macher von Final Fantasy auf ihn aufmerksam und er erschuf die ikonischen und unverkennbaren ersten Artworks der Serie, die er viele Jahre lang betreute. Ob Charaktere, Monster oder Waffen, alles entstand auf seinem Papier. 1997 eröffnete er seine erste Ausstellung in New York und heute unterhält er Studios in Paris und Tokyo und nimmt weiterhin Auftragsarbeiten an.

Zu den vielen Auftragsarbeiten der letzten Jahre gehören auch 40 Buchcover des amerikanischen Comicverlags Dark Horse. Und genau der sorgte auch dafür, dass die illustrierte Biografie des Yoshitaka Amano von den französischen Autoren auch eine englischsprachige Veröffentlichung erhielt. Beispielseiten aus dem Buch findet ihr auf der Verlagswebsite. Yoshitaka Amano: Beyond the Fantasy – The Illustrated Biography könnt ihr euch bei Amazon bestellen*.

Was haltet ihr von Amanos Werken und wie groß ist sein Final-Fantasy-Vermächtnis für euch?

Bildmaterial: Yoshitaka Amano, Dark Horse, Vogue