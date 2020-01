Wizardry: Labyrinth of Lost Souls ist ab sofort für PCs erhältlich

Seit gestern ist Wizardry: Labyrinth of Lost Souls bei Steam, im Humble Store und bei GOG für PCs erhältlich. Der reguläre Preis beträgt 14,99 Euro, für kurze Zeit gibt es noch einen Rabatt von 10%. Als Publisher treten XSEED und Marvelous auf, der Entwickler ist Acquire.

Inhalte und ein Blick zurück

Die neue PC-Version des Oldschool-First-Person-Dungeon-Crawlers enthält verbesserte Grafik und alle zuvor veröffentlichten DLCs, ein Turbo-Modus macht zudem das Erkunden der Dungeons angenehmer. Erstmals veröffentlicht wurde das Spiel im Dezember 2009 in Japan für PlayStation 3, welches es im Juni 2011 auch zu uns schaffte. Es folgten Versionen für iOS (weltweit) und PlayStation Vita (Japan).

Die Wizardry-Serie ist ein wahres Urgestein. Der erste Ableger, Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, erschien bereits 1981 und war eines der ersten Rollenspiele im Dungeon-&-Dragons-Stil. Es war auch das erste richtige Party-basierte Rollenspiel. Der Entwickler Sir-Tech kümmerte sich bis Wizardry 8 im Jahre 2001 um die Reihe.

Danach wurde die westliche Reihe zu einer japanischen Angelegenheit mit zahlreichen weiteren Ablegern. Dazu gehört auch Wizardry: Labyrinth of Lost Souls, welches in Japan als Wizardry: Torawareshi Tamashii no Meikyū erschien.

Features

Die sechs Teammitglieder können frei erstellt werden, womit dann Dungeons erkundet werden müssen, welche sich in der Nähe der Basis befinden. Dort plant man die Expeditionen sorgfältig. Es stehen insgesamt acht Klassen und fünf Rassen zur Verfügung. Es gibt englische Texte und die japanische Sprachausgabe.

Ein Trailer zeigt euch mehr vom Spielgeschehen, während euch der Eröffnungsfilm in die klassische Fantasy-Geschichte einführt.

PC-Trailer

Eröffnungsfilm mit Story-Einführung

via Gematsu, Wikipedia, Bildmaterial: Wizardry: Labyrinth of Lost Souls, XSEED Games, Marvelous / Acquire