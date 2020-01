To the Moon erhält seinen Launchtrailer für Switch

Nachdem im vergangenen Jahr bereits das Releasedatum der Switch-Version von To the Moon seitens Publisher X.D. Network und Entwickler Freebird Games enthüllt wurde, folgt nun passend dazu der Launchtrailer. Das Spiel war eigentlich für den Sommer des vergangenen Jahres geplant, nun erscheint der Titel via Nintendo eShop am 16. Januar 2020.

Ursprünglich wurde To the Moon über den RPG Maker entwickelt und ist bereits seit 2011 auf PCs via Steam erhältlich, jedoch hat X.D. Network den Titel in Unity nachgebaut, damit er seit 2017 auf iOS und Android gespielt werden kann. Auch die Switch-Version basiert auf dem Nachbau mit Unity.

Zwei Doktoren geben eine neue Chance

Dr. Rosalene und Dr. Watts haben ganz besondere Jobs: Sie geben den Leuten noch eine Chance zu leben, alles noch einmal von Anfang an… aber auch nur in den Köpfen ihrer Patienten.

Aufgrund der Schwere dieser Operationen wird das neue Leben die letzte Sache sein, an die sich die Patienten erinnern, bevor sie ihren letzten Atemzug tätigen. Folglich wird diese Operation nur bei Menschen durchgeführt, die bereits im Sterben liegen, um ihre nie im Leben in Erfüllung gegangenen Träume zu realisieren.

Diese ungewöhnliche Geschichte verfolgt den Versuch, den Traum eines älteren Mannes, Johnny, zu erfüllen. Mit jedem Schritt zurück in die Vergangenheit wird ein neues Bruchstück aus Johnnys Vergangenheit aufgedeckt. Und während die zwei Doktoren die Puzzlestücke aus Johnnys Leben zusammenfügen, versuchen sie herauszufinden, warum der alte Mann sich gerade eine solche Sache als letzten Wunsch wünscht.

Und Johnnys letzter Wunsch ist natürlich… zum Mond zu fliegen.

