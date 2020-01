The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics zeigt Kernaspekte in zwei Videos

Publisher En Masse Entertainment und Entwickler BonusXP haben eine Videoreihe zum rundenbasierten Strategie-RPG The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics gestartet, welche uns vor der Veröffentlichung einige der Kernaspekte des Titels genauer vorstellen will. Die ersten beiden Videos beschäftigen sich mit der rundenbasierten Strategie und den verschiedenen Jobs. Ihr findet diese weiter unten.

Überblick

Die zugehörige Serie gibt es seit Ende August auf Netflix zu sehen. Der Name ist identisch zu seinem spielbaren Gegenüber, nur der Zusatz „Tactics“ fehlt. Im Videospiel taucht ihr in die Welt von Thra ein und erlebt die Ereignisse aus der Serie. Dabei stoßt ihr auf bekannte Gesichter, Geschichten und Szenarien.

Der Titel bietet 80 unterschiedliche Kampagnen und verspricht noch tiefer in die Welt von The Dark Crystal: Age of Resistance einzutauchen. Man soll nicht nur mehr zu den Gelfing Clans erfahren, sondern auch individuelle Taktiken zur Verfügung haben, um diese zum Sieg zu führen. Zudem verspricht das New Game+ einen hohen Wiederspielwert.

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics soll am 4. Februar 2020 digital für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs veröffentlicht werden.

Rundenbasierte Strategie

Jobs

via Gematsu, Bildmaterial: The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, En Masse / BonusXP