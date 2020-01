Sonntagsfrage: Hat die E3 noch eine große Relevanz für euch?

Auch in diesem Jahr dürfen wir uns auf eine E3 freuen. In dieser einen Woche feiert sich die Videospielbranche ein wenig selbst und veröffentlicht jede Menge Informationen. Die Planungen für die richtige Präsentation finden bereits bei einigen Publishern statt, nur bei Sony nicht. Das japanische Unternehmen wird auch in diesem Jahr der Messe fernbleiben.

Das reicht für mich schon, um daraus eine Sonntagsfrage zu erstellen, die die Bedeutung der Messe in Frage stellt. Früher hatte die E3 einen sehr hohen Stellenwert. Mit der Möglichkeit von immer und überall zu streamen und seine Informationen in Echtzeit zu erhalten, ist dies nicht mehr der Fall. Aus diesem Grund werden zur Messe nicht mehr nur Pressevertreter eingeladen.

Ob die E3 nun noch eine Bedeutung oder Relevanz hat, will ich an dieser Stelle nicht festlegen. Daher reiche ich diese Frage an euch weiter. Hat die E3 noch eine große Relevanz für euch? Um die Sache ein wenig besser darzustellen, besitzen die Antwortmöglichkeiten eine Wertungsskala, welche mit einigermaßen passenden Ausrufen versehen sind. Falls ihr bessere Ausrufe für eine Wertung habt, könnt ihr diese gerne im Kommentarbereich hinterlassen.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 12. Januar

Sonntagsfrage: Pokémon Direct – Welche Ankündigung überzeugt euch am meisten? Keine Ankündigung konnte mich überzeugen / 37.25% (19 votes)

Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX / 33.33% (17 votes)

Die Erweiterung „Insel der Rüstung“ / 17.65% (9 votes)

Die Erweiterung „Schneelande der Krone“ / 5.88% (3 votes)

Ich habe eine andere Meinung [Nennung in den Kommentaren] / 3.92% (2 votes)

Pokémon Home ab Februar 2020 / 1.96% (1 votes)

Letzte Woche ging es mal wieder um Pokémon, denn Game Freak verkündete neue Informationen in einer Direct. Jedoch konnte euch keine der Ankündigungen groß überzeugen. 19 Userinnen und User von insgesamt 51 Teilnehmenden gaben dies an. Am besten überzeugen konnte immerhin das Remake zu Pokémon Mystery Dungeon. Immerhin ein Drittel stimmte dafür.