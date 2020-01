Sir Eatsalot erscheint am 9. Januar auf Nintendo Switch

Das in Hamburg ansässige Studio Behind the Stone und Publisher Eastasiasoft veröffentlichen Sir Eatsalot bereits morgen auf Nintendo Switch. Die Veröffentlichung ist dabei vorerst digital geplant, unter anderem mit deutschen Texten. Im April 2018 erschien das handgezeichnete Adventure einst für PlayStation Vita, damals reichte es sogar für eine limitierte Retail-Fassung. Hinter Behind the Stone stehen Monika Rider (Grafik) und Slawa Deisling (Programmierung).

Die neue Switch-Version nutzt dabei diverse Hardware-Features der Nintendo-Konsole. Im Launchtrailer könnt ihr euch davon einen Eindruck verschaffen.

Friedliche Zeiten im Königreich Gluttington. Doch eines Tages vergiftete Hysterica die isotonischen Gewässer mit saurer Limonade. Diese bösartige Hexe! Die Ernten des Königreichs schwinden dahin, doch diese Seuche hat noch nicht das ganze Land verschlungen. Es gibt noch Hoffnung! König Dietan III. schickt seinen größten, tapfersten und korpulentesten Ritter, das Königreich vor dem sicheren Ruin zu retten: Sir Eatsalot. Erkundet eine bunte Welt sonderbarer Charaktere, löst fesselnde Rätsel und nutzt die Funktionen von Nintendo Switch, um direkt mit der Spielwelt zu interagieren.

Sir Eatsalot will ein humorvolles Abenteuer bieten, die Level bestehen aus einer handgezeichneten Grafik und Spieler sind angehalten, mit der Spielwelt zu interagieren um neue Charaktere kennenzulernen oder über 20 Sticker zu sammeln. Sir Eatsalot bietet zahlreiche Sprachen, darunter auch eine deutsche Lokalisierung.

Der Switch-Launchtrailer zu Sir Eatsalot

via Gematsu, Bildmaterial: Sir Eatsalot, Eastasiasoft / Behind the Stone