Rune Factory 4 Special erscheint am 28. Februar in Europa für Nintendo Switch

Darauf haben Rune-Factory-Fans seit Wochen gewartet. Endlich Neuigkeiten zu Rune Factory 4 Special für Nintendo Switch, das im „Winter“ erscheinen sollte. Doch bis zum Jahreswechsel blieb es ruhig. Aber Marvelous hatte ja auch nicht „Winter 2019“ verlauten lassen. Heute gab Marvelous bekannt, dass die neue Umsetzung am 28. Februar 2020 in Europa erscheinen wird. Aus diesem Anlass gibt es einen Ankündigungstrailer und einige neue Details.

Eure Rückkehr nach Selphia kann digital oder physisch erfolgen. Außerdem, und das ist durchaus eine Überraschung, gibt es eine brandneue deutsche Lokalisierung. Ebenso wie japanische und englische Sprachausgabe. Wer im Nintendo eShop für 39,99 Euro vorbestellt, erhält einen Swimsuit-DLC als Bonus. Dieser DLC ist exklusiv für digitale Vorbesteller. Und in der Archival Edition enthalten, die ihr im Marvelous Store erhalten könnt.

DLC zum Launch kostenlos

Zur Veröffentlichung wird Rune Factory 4 Special außerdem den „Another Episode“-DLC spendiert bekommen. Der DLC wird bis zum 26. März 2020 kostenlos für alle Käufer herunterladbar sein. Danach kostet der DLC 4,99 Euro. Der DLC bietet illustrierte Geschichten rund um die 12 Heiratskandidaten des Spiels und wird englisch- und japanischsprachig synchronisiert.

Rune Factory 4 Special bietet neben der neuen „HD-Grafik“ weitere Neuerungen. So gibt es einen neuen „Hell“-Schwierigkeitsgrad und den neuen „Newlywed Mode“. Dieser Modus bietet zusätzliche Spezialepisoden, in denen ihr Einblicke erhaltet, wie es ist mit einer der 12 Bachelors oder Bacheloretten vermählt zu sein! Dabei gibt es auch neue Sequenzen für Fans zu bestaunen. Einige weitere Details zum Spiel findet ihr in unserem „Angespielt“ von der Gamescom.

via Marvelous, Bildmaterial: Rune Factory 4 Special, Marvelous, XSEED