PS5: Logo und Hardwaredetails offiziell enthüllt

Auf der Pressekonferenz von Sony während der Consumer Electronics Show 2020 enthüllt Sony Interactive Entertainment endlich das Logo zur hauseigenen Next-Gen-Konsole PlayStation 5. Allerdings dürfte das Logo für die Wenigsten überraschend wirken, da sich Sony treu blieb und das Design der Logos der Vorgängermodelle beibehielt.

Des Weiteren wurde eine kleine Grafik über die bisher bekanntgegebenen Hardwarespezifikationen gezeigt. So möchte Sony die Konkurrenz mit 3D-Audio-Sound, haptischen bzw. adaptiven Triggern, ultraschnellem SSD, hardwarebasiertem Raytracing und UHD Blu-ray übertrumpfen.

Größte und beste Exklusiv-Inhalte

Auf der Bühne selbst bekräftigte CEO Jim Ryan, dass PlayStation 5 mit zukunftssicheren Technologien ausgestattet sei, die es Entwicklern ermöglichen sollen, weitläufige Welten mit neuen Spielerlebnissen zu entwickeln. Als Versprechen an die treue Community kündigte Ryan den besten und größten Content an. Weitere Details, wie beispielsweise das Aussehen der Konsole und passende Spieletitel, sollen in den kommenden Monaten folgen.

Die hauseigene Konsole PlayStation 5 wird Ende des Jahres 2020 auf den Markt kommen. Weitere Details zum Preis und dem konkreten Erscheinungstermin ließen die Verantwortlichen aus.

via Gematsu, Bildmaterial: PlayStation 5, Sony