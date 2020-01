Bei der heutigen Pokémon Direct hat Nintendo Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX für Nintendo Switch angekündigt. Es handelt sich um ein Remake der 2016 veröffentlichten Spiele für Nintendo DS und GameBoy Advance. Entwickelt wird das neue Spiel laut offizieller Website übrigens von Spike Chunsoft.

Retterteam DX wird schon am 6. März 2020 in Europa erscheinen und schon ab heute gibt es eine spielbare Demo im Nintendo eShop. Die Speicherdaten können später in die Vollversion übertragen werden.

Mit einem ersten Trailer präsentiert Nintendo schon viele Gameplay-Szenen aus dem Spiel. Welche konkreten Änderungen oder Neuerungen es gibt, ist noch nicht bekannt. Aber Kenner werden aus den Spielszenen schon viel ablesen können. Wie gefällt euch die neue Optik?

Stell dir vor, du erwachst eines Tages… als ein Pokémon?! Tauche ein in die wunderschöne Welt von Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX, einem Remake der Spiele für Nintendo DS und Game Boy Advance. Stelle dein Retterteam aus Pokémon wie Pikachu, Evoli und Glumanda zusammen und erkunde einen sich stets verändernden Dungeon, um Pokémon in Not zu retten!

