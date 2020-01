Pokémon Home: Die neue Heimat für Pokémon erscheint im Februar 2020

Eigentlich hatten Pokémon-Fans erwartet, dass sich die heutige Pokémon Direct vorwiegend um Pokémon Home drehen wird. Das „neue Zuhause“ für Pokémon sollte schließlich Anfang 2020 erscheinen und viel wissen wir bisher nicht. Beim Pokémon Direct spielte Pokémon Home heute auch eher eine Nebenrolle.

Game Freak kündigte an, dass Spieler ihre Pokémon aus Pokémon Home nach Pokémon Schwert und Schild sowie in die Erweiterungspässe übertragen können. Natürlich nur, so lange diese Pokémon auch in diesen Spielen vorkommen.

Die Infografik dazu machte auch noch einmal deutlich, dass man Pokémon aus Pokémon Bank nach Pokémon Home transferieren kann, ebenso von Pokémon Let’s Go nach Pokémon Bank. Die Veröffentlichung von Pokémon Home ist für Februar 2020 für Smartphones geplant. Pokémon Home wird kostenlos herunterladbar sein, einige Funktionen werden aber die Mitgliedschaft in einem kostenpflichtigen Service notwendig machen.

Bildmaterial: Nintendo