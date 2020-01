One Piece Pirate Warriors 4: Drei neue Charaktertrailer veröffentlicht

Nachdem schon einige Charaktere abseits der Strohhutpiraten in einem Trailer vorgestellt wurden, hat Bandai Namco nun drei weitere Charaktertrailer für One Piece: Pirate Warriors 4 veröffentlicht. Diese widmen sich dem als spielbarem Kämpfer bestätigten Basil Hawkins sowie den Bossgegnern Charlotte Linlin alias Big Mom und Kaido.

Basil Hawkins

Der ruhige Kapitän der Hawkins-Piraten ist auch als Magier bekannt. Seine Teufelskräfte zieht er aus der Stroh-Frucht, mit der er sich in eine große Strohpuppe verwandeln kann, um Schaden abzuwehren. Alternativ lagern in seinem Körper viele kleinere Strohpuppen, die Schaden abfangen können. Er legt großen Wert auf Wahrsagerei und handelt nach den Vorhersagen seiner Tarotkarten.

Charlotte Linlin (Big Mom)

Die Anführerin der Big-Mom-Piraten zählt zu den Vier Kaisern, die die Neue Welt regieren. Ihr wahrer Name ist Charlotte Linlin, allerdings wird sie auch Mama genannt. Ihre Seelen-Frucht ermöglicht es ihr, Menschen ihre Seelen zu stehlen und in andere Körper zu transferieren. Sie liebt Süßigkeiten und hasst bittere Leckereien. Nach Whitebeards Tod übernahm sie die Rolle der Beschützerin der Fischmenscheninsel, verlangt dafür aber im Gegenzug eine monatliche Ration an Süßigkeiten.

Kaido

Kaido ist ebenfalls einer der Vier Kaiser der Neuen Welt, bekannt als stärkste Kreatur der Welt und Anführer der 100-Bestien-Piratenbande, woher sein Spitzname Kaido der 100 Bestien herrührt. Er belagert Wa no Kuni und plant von dort aus, eine Streitmacht zusammenzustellen, um einen Krieg gegen die gesamte Welt zu führen. Alkohol ist er nicht abgeneigt. Mit ihm könnt ihr eine Vielzahl an mächtigen Angriffen aus Eis, Flammen und Blitzen entfesseln.

One Piece: Pirate Warriors 4 erscheint am 27. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs. Hierzulande wird es auch eine Sammleredition geben, die nach dem Bösewicht Kaido benannt ist. Bei Amazon könnt ihr euch die Handelsversion schon vorbestellen*.

via Gematsu, Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco / Koei Tecmo, Omega Force