Bandai Namco hat ein neues Gameplay-Video zu My Hero One’s Justice 2 veröffentlicht. Darin kämpfen Izuku Midoriya Full Cowling 100% und Kai Chisaki Ver.2 gegeneinander. Oder kürzer: Deku gegen Overhaul. Wer das Spiel vorbestellt, kann sich neben Nomu auch auf einen früheren Zugang zu diesen beiden Kämpfern freuen, wie Bandai Namco auf Twitter enthüllte. Noch exklusiver ist die Plus Ultra Edition zu My Hero One’s Justice 2*. Alle Informationen dazu könnt ihr hier nachlesen.

Basierend auf dem erfolgreichen Anime My Hero Academia, können sich SpielerInnen in My Hero One’s Justice 2 ein Dreierteam aus einer riesigen Auswahl von Helden und Bösewichten zusammenstellen und sich online und offline mit anderen SpielerInnen messen oder gegen computergesteuerte Gegner antreten. SpielerInnen können die Geschichte des Anime nachspielen und dabei unvergessene Szenen und Kämpfe erleben. Das Spiel schließt direkt an das Ende von My Hero One’s Justice an und zeigt, was mit Deku und seiner Klasse von der U.A. High School passiert. SpielerInnen bauen ihre „Plus Ultra“-Anzeige auf und führen spezielle Kombos aus, um ihre Gegner zu besiegen – jetzt mit komplett neuen Fähigkeiten und Macken.

My Hero One’s Justice 2 erscheint (natürlich) im bereits proppenvollen März hierzulande, genau genommen am 13. März 2020 für PS4, Nintendo Switch, Xbox One* und PCs.

Deku gegen Overhaul

via Bandai Namco, Bildmaterial: My Hero One’s Justice 2, Bandai Namco / Byking