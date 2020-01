Neuer Gameplay-Trailer zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Bandai Namco hat einen neuen japanischen Gameplay-Trailer zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions veröffentlicht. Das Fußball-Arcade-Spiel basiert auf dem Manga von Yōichi Takahashi. Das neue Video demonstriert, wie mit einfachen Mitteln spektakuläre Aktionen durchgeführt werden können. Die Gameplay-Mechaniken hatten wir euch bereits im Detail vorgestellt.

Als Teil der weltweit beliebten Captain-Tsubasa-Reihe hat das Spiel eine vom Anime inspirierte Grafik, die überall sofort erkannt wird. Zur dynamischen visuellen Präsentation gehören auch realistische neue Grafikeffekte. Durch die detaillierte Darstellung jedes einzelnen Spielstils unserer beliebten Charaktere sind die Duelle im neuen Captain-Tsubasa-Spiel besonders hitzig und intensiv! Dies ist ein Arcade-Fußballspiel, in dem Spieler Superaktionen in Echtzeit ausführen können – einer der Gründe, warum die Captain-Tsubasa-Spiele so beliebt sind. Das Spiel ist spannend und actionreich und dank der einfachen Steuerung können Spieler unkompliziert Tore erzielen und blitzschnelle und fantastische Aktionen gegen ihre Gegenspieler zeigen.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions soll noch in diesem Jahr für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs erscheinen. Wir durften den Titel bereits anspielen.



via Gematsu, Bildmaterial: Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Bandai Namco / Tamsoft