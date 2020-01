Lost Soul Aside soll in diesem Jahr für PlayStation 4 erscheinen

Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Action-Spiel Lost Soul Aside, das 2016 erstmals auf der Bildfläche aufgetaucht ist. Die Entwicklung von Lost Soul Aside begann im Alleingang und sorgte vor allem durch diesen Fakt für Aufsehen, denn das Spiel sah schon zu Beginn sehr gut aus. Als Inspiration diente einst Final Fantasy XV. Yang Bing arbeitete zunächst alleine an dem Spiel. Inzwischen ist mit Ultizero Games ein kleines Studio betraut. Nun gab Yang Bing bekannt, dass Lost Soul Aside noch in diesem Jahr für PlayStation 4 erscheinen soll.

Zudem äußerte Yang Bing die Ambition, die IP danach noch weiter zu entwickeln. Konkret schwebt ihm vor, nach Lost Soul Aside auch andere Genres zu bedienen. Zunächst gilt es aber noch, die IP erfolgreich zu lancieren. Sony hat Lost Soul Aside unter dem „China Hero Project“-Banner eingegliedert.

Älteres Gameplay-Video von der Chinajoy 2018

via Gematsu, Bildmaterial: Lost Soul Aside, Ultizero Games