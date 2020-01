Kingdom Hearts III: Promo-Videos zu den Konzertaufnahmen des DLC-Bundles

Square Enix hat zwei Promo-Trailer zum Konzertvideo veröffentlicht, das dem „Kingdom Hearts III Re Mind + Concert Video„-Bundle beigefügt sein wird. Bei dem Konzertvideo handelt es sich um eine Aufnahme des „Kingdom Hearts Orchestra -World of Tres-„-Konzerts, das im letzten Jahr in einigen Sälen weltweit aufgeführt wurde.

Die Konzertaufnahme mit 19 Stücken wird es weltweit im Bundle mit dem kommenden Re-Mind-DLC zu Kingdom Hearts III geben. Es handelt sich dabei um das Konzert in Osaka. Das Bundle kostet 39,99 Euro. Den DLC könnt ihr aber auch einzeln für 29,99 Euro kaufen.

In wenigen Tagen ist es so weit…

Der DLC Re Mind wird am 23. Januar 2020 für PlayStation 4 erscheinen und am 25. Februar 2020 für Xbox One. Der DLC enthält das neue Szenario Re Mind, eine Limit-Cut-Episode, neue Bosse, eine geheime Episode inklusive neuem Boss und die Option, die englische Synchronisierung für die japanische Version des Spiels zu aktivieren, sowie weitere kleinere Neuerungen.

Kurze Zeit, bevor der finale Kampf beginnen sollte, bricht Sora zum Schlüsselschwertfriedhof auf, fest entschlossen, Kairi zu retten. Körperlos folgt er den Herzen der sieben Hüter des Lichts. Indem er ihre persönlichen Kämpfe hautnah miterlebt, entdeckt er Wahrheiten, die er sich nie hätte vorstellen können.

