Ichigo und Rukia sind zurück – Bleach: Immortal Soul für Mobilgeräte angekündigt

Ichigo, Rukia und Co. sind zurück – auf Mobilgeräten. Fans der Reihe dürfen sich in diesem Jahr auf einen neuen Bleach-Ableger freuen. Bleach: Immortal Soul wird dabei ein kartenbasiertes Team-RPG. Spieler sammeln Shinigami-Karten, stellen Teams zusammen und schicken sie im Story-Modus oder gegen andere Spieler in den Kampf. Spielerisch lockern Quick-Time-Events das kartenbasierte RPG-Gameplay auf.

Die ereignisreiche Geschichte des Aushilfs-Shinigami Ichigo spielt in Karakura Town, das originalgetreu rekonstruiert wurde. In Bleach: Immortal Soul warten vertraute Gesichter auf die Fans des Originals— mitsamt der aus dem Anime bekannten Stimmen. Die Spieler erleben Ichiros Entscheidungen und ihre Konsequenzen aus nächster Nähe, wenn sie Karakura Town mit ihrem Zanpakuto verteidigen.

Die Vorab-Registrierung zum offiziell lizenzierten Spiel ist ab sofort bei Google Play und im App Store möglich. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest.

