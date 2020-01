Dreams: Die ersten IMPY-Awards sind verliehen – und Mimeo Prophecy hat abgeräumt

Habt ihr gestern Abend mit Spannung die IMPY-Awards verfolgt? Media Molecule hat mit einer eigenen Award-Show die besten Schöpfer und Kreationen der Early-Access-Phase in Dreams ausgezeichnet. Quasi die Oscars für alle Nachwuchsentwickler, die nun jährlich stattfinden werden.

Nominiert waren dabei in 21 unterschiedlichen Kategorien unter anderem die besten optischen Leckerbissen, das beste Gameplay, die witzigste Kreation, die beste Erzählung und natürlich auch der beste Traum – also das beste Spiel in Dreams.

Falls ihr den Stream verpasst habt, könnt ihr euch hier nochmal die komplette Zeremonie mit Pre-Show anschauen. Media Molecule hat sich dabei ziemlich ins Zeug gelegt und auch eigene witzige Einspieler kreiert – natürlich alles “Made in Dreams”.

Besonders gefreut hat uns aber natürlich, dass unser Redakteur raz0rback2 (Sebastian) dabei den Award für die beste Erzählung mit seinem Spiel Mimeo Prophecy gewonnen hat. Wir haben den Anlass genutzt, um ihm ein paar Fragen zu den Awards und seinem Spiel zu stellen:

JPGames: Herzlichen Glückwunsch erst einmal zum IMPY-Award, Sebastian. Erzähl doch mal, was hast du da eigentlich gewonnen?

Sebastian: Vielen Dank! Alle, die beim IMPY-Award ausgezeichnet wurden, aber auch jene, die nominiert waren, werden in Dreams eine besondere Markierung an ihrem Spiel oder Element wiederfinden, um zu zeigen, dass sie bei den IMPY-Awards nominiert oder siegreich waren. Die tatsächlichen Gewinner erhalten sogar eine eigene IMPY-Statue nach Hause, die man im Stream auch bereits sehen konnte. Das ist also etwas für die Ewigkeit und ich bin sehr stolz darauf.

JPGames: Du hast Mimeo Prophecy bereits unseren Lesern vorgestellt, aber ganz kurz und knapp, worum geht es in deinem Spiel?

Sebastian: Wirklich ganz knapp: Es geht um ein paar Freunde, die ein heruntergekommenes Labor untersuchen wollen, in dem, natürlich, geheime Experimente stattgefunden haben. Sie wollen herausfinden, was dort passiert ist und woran ein Professor gearbeitet hat, um den im Laufe der Jahre einige Mythen entstanden sind.

JPGames: Ich hoffe, es werden alle Fragen am Ende beantwortet? Was planst du als nächstes?

Sebastian: Zuerst einmal muss ich das Spiel fertig entwickeln. Es gibt derzeit nur das erste Kapitel. Es führt die Charaktere und die Grundstory ein. Es endet, wie es so schön sein muss, sogar mit einem Cliffhanger. Man hat in einer knappen Stunde bereits alles gesehen. In einigen Jahren werden die Fragen aber beantwortet sein. Bis dahin habe ich noch einiges vor mir. Ich will aber dieses Jahr Kapitel 2 veröffentlichen. Es dauert alles etwas, ich mache das ja ausschließlich in meiner Freizeit.

JPGames: Das ist verständlich. Aber wenn ich Mimeo Prophecy nun direkt spielen will, wie geht das am besten?

Sebastian: Du brauchst Dreams für PlayStation 4. Die Early-Access-Phase ist leider vorbei, das heißt, dass du dich bis am 14. Februar noch gedulden musst, bis Dreams offiziell erscheint. Media Molecule hat dann sogar eine eigene Story-Kampagne im Gepäck, aber ich freue mich über jeden, der auch in mein Spiel hineinschnuppert und dem es so weit gefällt. Ich freue mich auch immer über Feedback – noch ist nichts in Stein gemeißelt.

JPGames: Vielen Dank, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg mit der Erstellung deines Spiels.

Sebastian: Ich habe zu danken.

Alle Gewinner der IMPY-Awards findet ihr in diesem Beitrag im PlayStation Blog!

Bildmaterial: Dreams, Sony / Media Molecule / Mimeo Prophecy, raz0rbackzwei