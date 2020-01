Die Visual Novel Little One führt euch ins 19. Jahrhundert

Der recht neue (und deutsche) Publisher Giiku Games hat gemeinsam mit Entwickler Dim Sum One Studio die Veröffentlichung der Anime-Visual-Novel Little One für den 14. Januar 2020 bei Steam angekündigt. Die Geschichte von Little One spielt im 19. Jahrhundert und handelt von einem besorgten Waisenjungen und ansässigen Dorfbewohnern, die ihn zu schützen versuchen.

Jake taucht eines nachts auf der Hausschwelle des Spielers auf und scheint Geheimnisse mit sich zu bringen, die die ganze Stadt bedrohen. Der Spieler muss herausfinden, was vor sich geht. Es gilt die richtigen Dialogoptionen zu wählen und die Beziehungen zwischen den Charakteren zu pflegen, um die Geschichte voranzutreiben. Die Handlung entfaltet sich aber auch, wenn der Spieler die falschen Entscheidungen trifft.

Bildmaterial: Little One, Giiku Games / Dim Sum One Studio