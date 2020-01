Die Silbergrauen Wölfe, das geheime vierte Haus in Fire Emblem: Three Houses

Fast schon beiläufig kündigte Nintendo heute mit „Fahle Schatten“ den nächsten DLC zu Fire Emblem: Three Houses an. Das Taktik-RPG erhält die neuen Inhalte schon am 13. Februar 2020. „Fahle Schatten“ wurde in der heutigen Präsentation zu Super Smash Bros. Ultimate als Teil des Erweiterungspasses vorgestellt. Geboten wird das geheime vierte Haus der Militärakademie, die Silbergrauen Wölfe!

via Nintendo, Bildmaterial: Fire Emblem: Three Houses, Nintendo / Intelligent Systems, Koei Tecmo