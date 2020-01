Devil May Cry 3 Special Edition ermöglicht nahtlosen Übergang zwischen Kampfstilen

Die Videobotschaft von Matt Walker bei Twitter haben nicht wenige Fans nach der Ankündigung der Spezial-Direct zu Super Smash Bros. Ultimate als Teaser für einen spielbaren Dante im Fighter verstanden. Dem war nicht so, wie wir wissen. Stattdessen kündigte Capcom ein neues Feature für Devil May Cry 3 Special Edition an, die kommende Nintendo-Switch-Umsetzung des Spiels. Weitere neue Features werden am 30. Januar und am 13. Februar präsentiert.

Heute geht es erstmal um die neue „Seamless Style Switch Option“, mit welcher der Kampfstil im Handumdrehen und nahtlos gewechselt werden kann. Diese neue Funktion soll „flüssigere Kampfoptionen“ und „aufregende neue Kombinationen“ bieten. Spieler können auf diese Weise übergangslos zwischen den sechs Kampfstilen hin- und herwechseln.

Devil May Cry 3 ist ein Prequel der ikonischen Action-Serie und präsentiert einen jüngeren Dante, Jahre vor den Ereignissen von Devil May Cry. Die Handlung enthüllt Dantes Erlebnisse bis zum ultimativen Showdown gegen seinen Zwillingsbruder Vergil, der eine Pforte in das Reich der Dämonen öffnen will. Dante muss sein Schwert Rebellion und seine Pistolen Ebony und Ivory einsetzen, um Vergil zu stoppen und zu verhindern, dass die Welt von Dämonen überrannt wird. Auf dem Weg werden Spieler Hintergründe zu vielen Aspekten der Serie lernen, etwa der ersten Begegnung mit Lady, den Ursprüngen von Dantes Shop und sogar dem Namen der Reihe selbst.

Devil May Cry 3 Special Edition erscheint am 20. Februar 2020 für Nintendo Switch. Die Special Edition bietet „das komplette Paket“, also auch Vergil als spielbaren Charakter und die 9.999 Stockwerke des Bloody-Palace-Überlebensmodus.

Hierzulande erscheint das Spiel nur digital. In Japan gibt es eine Handelsversion der ersten drei Spiele. Aber Vorsicht: für Sammler eine Mogelpackung!

via Capcom, Bildmaterial: Devil May Cry 3 Special Edition, Capcom