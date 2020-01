Detektei Layton: Anime-Serie rund um Katrielle Layton geht in die zweite Runde

Vor geraumer Zeit hat sich KSM Anime die Rechte an der Anime-Adaption Detektei Layton gesichert. Die erste DVD- und Blu-ray-Veröffentlichung ist mit Vol. 1 bereits erhältlich*.

Am 20. Februar 2020 folgt Vol. 2, die ihr euch bei Amazon vorbestellen könnt. Außerdem könnt ihr bei Prime Video streamen. Seit April 2018 wurde Layton Mystery Tanteisha Katori no Nazotoki File in Japan ausgestrahlt und bietet 50 Episoden.

Die Anime-Serie entstand unter der Regie von Susumu Mitsunaka (Haikyuu!!) bei Studio Lidenfilms (Love and Lies). Youko Takada ist für das Charakterdesign verantwortlich und Tomohito Nishiura (Professor Layton und die ewige Diva) steuerte den Soundtrack bei. Inhaltlich basiert der Anime auf dem Videospiel Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre, das seit einiger Zeit auch in seiner Nintendo-Switch-Fassung erhältlich ist.

Ein geheimnisvolles Haus, ein verwunschenes Kleid und wandelnde Tote? Für die junge Detektivin Katrielle Layton alles spannende Rätsel, die es zu entschlüsseln gilt. In ihre Detektei in London kommen höchst unterschiedliche Auftraggeber und Katrielle duldet keinerlei Aufschub, die mysteriösen Fälle aufzuklären. Doch während sie sich um verdächtige Bankräuber, verschwundene Superhelden und vermisste Haustiere kümmert, verliert sie nie ihr eigentliches Ziel aus den Augen. Katrielle sucht ihren Vater, den berühmten Professor Layton, der vor einiger Zeit plötzlich spurlos verschwunden ist. Und als eines Tages eine neue Mandantin mit einem sehr persönlichen Fall in die Detektei kommt, erhält Katrielle einen ersten Hinweis auf ihren Vater. Mit ihrer Vorliebe für Süßes und hübsche Kleidung mag man sie vielleicht unterschätzen, doch in der Tochter von Professor Layton steckt eine waschechte Meisterdetektivin, die auch die kniffligsten Fälle löst.

via KSM Anime, Anime2you, Amazon, Bildmaterial: Detektei Layton – Katrielles rätselhafte Fälle Vol. 2 (Ep. 11-20), KSM Anime, Level-5