Der japanische Übersichtstrailer zu Katanakami: A Way of the Samurai Story

Spike Chunsoft hat den japanischen Übersichtstrailer zum Way-of-the-Samurai-Spin-off Katanakami veröffentlicht. Darin sehen wir die Charaktere, „Swordplay“-Action, Mehrspielmodi und auch den „Swordsmith“-Modus, welchen wir euch kürzlich ausführlich vorgestellt haben.

Ein Samurai, ein Schmied und offene Schulden

In Katanakami geht es um einen Samurai, der in ein „Verbotenes Land“ reist, um die Tochter eines Schmieds zu retten, die wegen einer offenen Schuld entführt wurde. Die „Swordplay“-Action aus der Reihe Way of the Samurai wurde im Spin-off eher in Richtung Hack ’n’ Slash entwickelt und so spielt sich Katanakami deutlich actionlastiger als die Hauptserie.

Das „verbotene Land“ kann durch eine Pinie betreten werden, welche bei Nacht zu einem Tor in eine andere Welt wird. In dieser dunklen und bedrohlichen Welt, welche ihr in einer isometrischen Perspektive bereist, warten allerlei Geister und Dämonen darauf, euch das Leben schwer zu machen.

Ein entscheidendes Element im Spin-off sind außerdem die zufallsgenerierten Dungeons, welche jeden neuen Durchgang zu einem etwas anderen Erlebnis werden lassen. Katanakami soll außerdem verschiedene Kampfstile bieten, um das Kampfgeschehen so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten.

Der Schwertschmied, für welchen ihr diese beschwerliche Reise auf euch nehmt, unterstützt euch während eures Abenteuers mit neuen Katanas und weiteren Waffen, welche er aus Materialien herstellt, die ihr auf eurer Reise durch die Dungeons aufgesammelt habt.

Katanakami: A Way of the Samurai Story soll am 20. Februar 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs in Japan erscheinen. Ob und wann der Titel auch im Westen erscheinen soll, ist bisher noch unklar.

Der japanische Übersichtstrailer zu Katanakami

via Gematsu, Bildmaterial: Katanakami: A Way of the Samurai Story, Spike Chunsoft / Acquire