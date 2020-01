Bandai Namco hat nach dem deutschen Launchtrailer zu Dragon Ball Z: Kakarot nun auch noch einen Launchtrailer für den nordamerikanischen Markt veröffentlicht. Dieser setzt auf handfeste Kampfszenen, die englische Synchronisation und eine klare Werbebotschaft. Ihr kennt den Anime? Dann holt euch nun das Spiel!

Das von CyberConnect2 entwickelte Spiel erscheint am heutigen Tag für PlayStation 4, Xbox One und PCs. Hierzulande erscheinen die Versionen für PS4 und Xbox One physisch, bei Amazon könnt ihr sie finden*. Die Collector’s Edition bei Amazon* ist für Xbox One noch verfügbar.

Kurzeinführung von Bandai Namco

Erleben Sie die spannende Geschichte von Kakarott, dem legendären Saiyajin, besser bekannt als Son-Goku, im brandneuen Action-RPG Dragon Ball Z: Kakarot! Neben epischen Schlachten erlebt man die Welt von Dragon Ball Z: Kakarot, in der man kämpft, angelt, sich ernährt und mit Goku trainiert. Man erkundet neue Areale, während man sich auf den Abenteuern mit mächtigen Helden aus dem „Dragon Ball Z“-Universum verbündet.

Wir haben Dragon Ball Z: Kakarot bereits kürzlich anspielen können.

Der amerikanische Launchtrailer zu Dragon Ball Z: Kakarot

via Bandai Namco, Bildmaterial: Dragon Ball Z: Kakarot, Bandai Namco / CyberConnect2