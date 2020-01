Das ultimative Fan-Paket für Animal Crossing: New Horizons

Animal-Crossing-Fans sitzen seit Wochen auf heißen Kohlen. Im März erscheint Animal Crossing: New Horizons endlich für Nintendo Switch. Sollte das Spiel nicht noch das gleiche Schicksal ereilen wie Final Fantasy VII Remake oder Cyberpunk 2077. Aber davon gehen wir mal nicht aus.

Bei Media Markt* und Saturn* könnt ihr euch derzeit als Vorbestellerbonus einen Stickerbogen und ein Microfasertuch für die Switch sichern. Aber das ist sind noch längst nicht alle Goodies, die zum Release auf Animal-Crossing-Fans warten. Peripherie-Hersteller HORI stellte in diesen Tagen das Adventure Pack sowie einen Playstand im New-Horizons-Design vor. Und darüber hinaus gibt es weitere lizenzierte Artikel. Nur in Japan bisher leider, doch natürlich könnt ihr importieren.

Das Adventure Pack ist eine Tasche, die Platz für alles bietet, was ihr zum Spielen von New Horizons braucht. Eure Switch, Ladegerät, sogar das Dock und weitere Kleinigkeiten passen in die Tasche. Vorbestellen könnt ihr euch das Adventure Pack bei Play-Asia*. Auf dem verstellbaren Playstand könnt ihr eure Switch ablegen, um bequem spielen zu können. Auch den Playstand von HORI findet ihr bei Play-Asia*.

Wer es etwas robuster mag, für den ist vielleicht die Storage Bag im New-Horizons-Design etwas. Bietet ebenfalls Platz für alles rund um eure Nintendo Switch. Und ist bei Play-Asia bereits vorbestellbar*. Die Artikel kosten zwischen 16 und 28 Euro.

Wer es etwas stilvoller und legerer mag, greift zur offiziell lizenzierten Tote Bag, ihr findet sie ebenfalls bei Play-Asia*. Die Hand Bag Pouch ist klein aber fein, bietet aber für nicht viel mehr Platz als die Switch oder Switch Lite. Ihr findet sie für etwa 18 Euro bei Play-Asia*. Besonders schick ist das Semi-Hard-Cover im New-Horizons-Design für eure Switch Lite. Die Hülle aus Kunststoff gibt es für gut 18 Euro ebenfalls bei Play-Asia*.

Und für alle, die sich nicht entscheiden können (oder alles wollen), gibt es bei Play-Asia auch ein Combo-Pack aus allen vorgenannten Artikel*. Wenn ihr wirklich alles wollt, schlägt das Paket mit etwa 122 Euro zu Buche.

* JPGAMES.DE ist Teilnehmer am Play-Asia-Partnerprogramm. Es handelt sich um sogenannte Affiliate-Links, bei denen JPGAMES eine Provision durch Käufe und ggf. Folgekäufe des Nutzers erzielen kann. Das kostet euch keinen Cent zusätzlich, ihr könnt uns aber damit sinnvoll und einfach unterstützen.

Bildmaterial: HORI, Play-Asia