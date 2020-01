Das sind die europaweit meistverkauften Games des Jahres 2019

Marktforscher GfK Entertainment hat Europas Top 3 der Games-Jahrescharts 2019 ermittelt und veröffentlicht. Das Ergebnis ist wenig überraschend. Ganz vorne steht plattformumspannend (PCs und Konsolen) natürlich FIFA 20. Die beliebteste Veröffentlichung in Europa im zurückliegenden Jahr. FIFA 20 tritt damit in die Fußstapfen seiner Vorgänger. Schon FIFA 19 und FIFA 18 gelang dieser Coup.

Auf Rang 2 folgt Call of Duty: Modern Warfare. Die Reihe kann sich damit verbessern. Im letzten Jahr rangierte Call of Duty mit „Black Ops 4“ in Europa noch auf Rang 3. Dahinter landet mit Mario Kart 8 Deluxe ein Spiel, das vielleicht nicht jeder auf Rang 3 getippt hätte. Aber die Longsellerqualitäten von Mario Kart sind hinlänglich bekannt und die Reihe beweist, dass ein Großteil der Switch-Käufer ein „Mario Kart“ einfach zum festen Spielebestand der Nintendo-Konsole zählt. Oder anders: Wer eine Switch kauft, kauft meistens auch Mario Kart 8 Deluxe.

In den separaten, nach Plattform unterteilten deutschen Games-Jahrescharts ergibt sich ein ähnliches Bild. Wie im Europa-Ranking triumphiert FIFA 20 in den PS4- und Xbox-One-Charts und Mario Kart 8 Deluxe gewinnt in den Nintendo-Switch-Rankings. Auf Nintendo Switch folgt erst auf Rang 3 die erste 2019er-Veröffentlichung: Pokémon Schwert. In den PC-Charts dominiert Anno 1800.

Basis der europäischen Games-Charts 2019 sind die Daten aus folgenden Ländern: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweiz, Schweden und Spanien.

via GfK, Bildmaterial: Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo