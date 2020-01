Das Final Fantasy VII Remake geht auf musikalische Welttournee

Square Enix präsentierte heute einen neuen Trailer zum Final Fantasy VII Remake, bei dem ihr auch das neue Titellied von Nobuo Uematsu erstmals hören könnt. Angesichts der Popularität von Videospielmusikkonzerten war es nur eine Frage der Zeit, bis das Stück auch von berühmten Orchestern weltweit gespielt wird. Dass wir schon heute erfahren, wann und wo, ist also umso erfreulicher.

Square Enix kündigte nämlich heute auch eine Final Fantasy VII Remake Welttournee an, die in Zusammenarbeit mit AWR Music Productions organisiert wird und in zehn Städten stattfindet. Sein Debüt feiert das Konzert im Juni in Los Angeles und mit dabei ist auch „Hollow“ von Nobuo Uematsu. Chor und Orchester stehen unter der Leitung von Arnie Roth.

Der Tourplan enttäuscht Europäer

Der ganz große Wermutstropfen kommt allerdings jetzt. Denn auf dem Tourplan, den ihr auf der offiziellen Website einsehen könnt, steht keine deutsche Stadt, nicht einmal eine aus der Europäischen Union. Wenn ihr also nicht gerade in London, Chicago oder Tokyo weilt, habt ihr schlechte Karten – bzw. dann wohl gar keine. Trostpreis ist der offizielle neue Original-Soundtrack, dessen Veröffentlichung Square Enix heute für den Frühsommer 2020 ankündigte.

