Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution erscheint auch noch für PS4, Xbox One und PCs

Konami hat bei der Jump Festa 2020 am vergangenen Wochenende angekündigt, dass Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution in Japan im nächsten Jahr auch noch für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen wird. Bis dahin ist der Titel Switch-exklusiv, die Veröffentlichung in Japan war im April, wir wurden dann im August sogar mit einer Handelsversion* beglückt. Das Trading Card Game hatten wir auch einem Test unterzogen.

Spieler der Switch-Version dürfen sich zudem auf ein großes, kostenloses Update freuen. Damit soll die gesamte Anzahl an verfügbaren Karten auf über 10.000 steigen. Auch neue Duellanten werden versprochen.

Beschreibung und Trailer zur Switch-Version

Baue dein Deck aus über 9.000 Karten auf und tritt gegen die bekanntesten Duellanten des Yu-Gi-Oh!-Universums an. Erlebe die Geschichten von der ersten Yu-Gi-Oh!-Zeichentrickserie bis zu Yu-Gi-Oh! ARC-V noch einmal und fordere die neueste Duellantengeneration aus der virtuellen Welt von Yu-Gi-Oh! VRAINS heraus!

via Gematsu, Bildmaterial: Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, Konami