Xenosaga wird vorläufig nicht neu aufgelegt, obwohl es Pläne gab

Xenosaga-Fans müssen jetzt ganz stark sein. Katsuhiro Harada, ursprünglich für die IP verantwortlich, hatte bei Twitter nämlich schlechte Nachrichten zu verkünden. Angesprochen auf eine mögliche Xenosaga HD Collection schrieb er:

This actually progressed to the remaster’s plan, but failed in a profitable market analysis. Sorry guys, This plan will be difficult to resurface…