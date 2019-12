Wie ihr in Yakuza: Like a Dragon Geld verdient… und wo ihr es wieder ausgeben könnt

Man kennt das ja aus JRPGs. Während man am Ende im Geld schwimmt, ist man besonders zu Beginn des Spiels auf jeden Penny angewiesen. Ichiban Kasuga liebt Dragon Quest und hält sich in vielerlei Dingen (zum Beispiel beim Kampfsystem) an seinen Kindheitserinnerungen fest. Zu Beginn von Yakuza: Like a Dragon braucht er also wie alle JRPG-Spieler erstmal Geld. Dafür gibt es in Yakuza: Like a Dragon verschiedene Möglichkeiten!

He works hard for his money…

An den verschiedensten Verkaufsautomaten, von denen es in Japan ja reichlich gibt, könnt ihr mit Ichiban den Boden absuchen. Vielleicht haben andere Leute ein bisschen Geld verloren. Oder ihr sammelt Pfandflaschen. In diesem Minispiel könnt ihr andere Obdachlose sogar beklauen. Nicht sehr nett. Ein bisschen seriöser, aber immer noch recht skurril geht es ab, wenn Ichiban den Service PartTimeJobQuest.com kennengelernt hat. Dort nimmt er kleine Minijobs von einem Mann mit einer Maske an.

Später im Spielverlauf hat es Ichiban deutlich leichter. Er wird eine Firma namens „Number One Confectionery“ übernehmen, die kurz vor dem Bankrott ist. Ichiban verwaltet die Immobilien und das Personal, sammelt Geld von Finanzinstituten ein und leitet die Geschäftsaktivitäten, um das Unternehmen wieder auf gesunde Beine zu stellen. Ein Management-Minispiel also.

Man kann die Firma dabei in alle möglichen Richtungen entwickeln, es gibt Geschäftsimmobilien aller Art. Um zu entscheiden, welche ihr kauft, solltet ihr die Fähigkeiten eures Personals und euer Kapital im Auge behalten. Wie das in großen Firmen so ist, wollen eure Aktionäre wissen, wie es läuft. In Minispielen müsst ihr euch ihren Fragen stellen. Die Aktionäre greifen im wahrsten Sinne des Wortes mit Sprechblasen an! Eure Antworten müssen sie zufriedenstellen.

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen…

Das schwer verdiente Geld gilt es anschließend natürlich auch auszugeben. Dafür steht euch die Survive Bar offen, eine Karaoke-Bar, die Ichiban Kasuga und seine Firma gerne als Treffpunkt nutzen. Ihr könnt dort allerlei Aktivitäten verfolgen. Natürlich Karoke singen. Aber auch CDs anhören, eine Bento-Box zu sich nehmen oder Gespräche führen und so mehr über das Privatleben eurer Angestellten und Freunde erfahren. Draußen in den Blumenkübeln könnt ihr sogar eigene Pflanzen großziehen.

Yakuza: Like a Dragon soll in Japan am 16. Januar 2020 für PlayStation 4 erscheinen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll der Titel dann auch in Europa und Nordamerika veröffentlicht werden. Ein exaktes Erscheinungsdatum gibt es jedoch noch nicht.

via Gematsu, (2), (3), Bildmaterial: Yakuza: Like a Dragon, Sega / Yakuza Studio