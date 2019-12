Temtem: Das „Pokémon-MMO“ stellt seine drei Starter-Temtem vor

2018 wurde ein gewisses Temtem sehr erfolgreich und schnell bei Kickstarter finanziert. Das Spiel machte kein Geheimnis aus seinen Pokémon-Parallelen, hat aber einen ganz anderen Ansatz: es ist ein MMO. Bekannt geworden ist Temtem deshalb als das „Pokémon-MMO“. Das Grundziel von nur 70.000 USD wurde damals in Windeseile erreicht und am Ende kamen weit über 500.000 USD zusammen und alle Stretch-Goals wurden geknackt.

Nun gibt es endlich mal wieder größere Neuigkeiten zum Spiel. Am 21. Januar 2020 wird Temtem bei Steam in den Early Access gehen. Nur für PCs natürlich, doch wenn Temtem mal fertig ist, soll es auch für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Anlässlich des Early-Access-Starts gibt es einen neuen Trailer. Apropos Start! Auch in einer anderen Sache hält sich Temtem nah an sein Vorbild. Es gibt drei Starter-Temtem. Diese stellten die Entwickler nun auch vor, dazu gibt es einen weiteren Trailer.

Das sind Crystle, Smazee und Houchic

Crystle ist süß, aber hart im Nehmen. Gute Verteidigungs- und HP-Werte sind Crystles Markenzeichen und es wirkt effektiv gegen die Typen Elektro und Mental. Smazee sieht flauschig aus, aber das Wesen hat es ins ich. Es überrascht mit guten Angriffs- und Geschwindigkeitswerten! Effektiv ist Smazee gegen Erd- und Kristall-Temtems. Houchic ist ideal für Anfänger. Houchics Stärken liegen in guten Special-Attack- und Geschwindigkeitswerten. Wirksam ist Houchic gegen neutrale Typen und Kampftypen.

Es geht auf Inselwanderschaft

Jedes Kind träumt davon, ein Temtem-Zähmer zu werden. Als solcher erkundet man eine fliegende Inselgruppe bestehend aus sechs Inseln, entdeckt neue Spezies und trifft neue Freunde. Temtem fangen, gegen andere Zähmer kämpfen und Handel betreiben gehören zu den Tätigkeiten, welche man neben dem Hauptziel verfolgt. Der bösartige Belsoto-Clan strebt nämlich die Herrschaft über die Inselgruppe an, was so nicht hingenommen werden kann. Die Menschen leben dabei friedlich mit den Temtem zusammen, wobei jede Insel eine eigene kleine Welt ist. Werdet ihr auf eurer Reise zum besten Temtem-Zähmer aufsteigen?

Temtem setzt auf die Karte MMO

Da das Spiel auf das MMO-Prinzip setzt, werdet ihr nicht alleine unterwegs sein, sondern stets von anderen Zähmern umgeben sein. Das Abenteuer kann man deswegen zu jeder Zeit gemeinsam mit einem Freund bestreiten. Zusätzlich kann man ein Haus kaufen und einrichten, welches dann von Freunden besucht werden kann.

Selbstverständlich wird man auch den eigenen Charakter nach seinen Wünschen gestalten können. Auch eine kompetitive Komponente wird es geben: Dabei wählt jeder Zähmer zunächst zehn Temtem aus, danach wechselt man sich mit Wahl der eigenen und Abwahl der gegnerischen Kreaturen so lange ab, bis noch je vier Kämpfer übrigbleiben.

Starter-Temtem-Trailer:

Gameplay-Overview-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Temtem, Crema / Humble Bundle