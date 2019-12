Steins;Gate: My Darling’s Embrace erscheint im Westen und Steins;Gate 0 auf Switch

Am 10. Dezember erschienen zwei Steins;Gate-Titel im Westen, von denen einer das erste Mal außerhalb Japans verfügbar wurde. Die Rede ist von Steins;Gate: My Darling’s Embrace. Außerdem erschien Steins;Gate 0 für Nintendo Switch!

Steins;Gate: My Darling’s Embrace

Dieser Titel erschien digital für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs über Steam und ist für 29,99 Euro zu haben. Auch wenn die Veröffentlichung im Westen noch sehr frisch ist, so war die erste Veröffentlichung bereits im Juni 2011 in Japan auf Xbox 360.

Was die Handlung des Spieles angeht, so könnt ihr in der Visual Novel mit den verschiedenen Charakteren eine romantische Komödie erleben. Der ansonsten wichtige wissenschaftliche Teil der Reihe tritt hierbei einen Schritt zurück, damit der komödiantische Slapstick-Teil der Geschichte glänzen kann.

In einem Trailer könnt ihr euch anschauen, was euch bei Steins;Gate: My Darling’s Embrace erwartet.

Steins;Gate 0

Der andere frisch veröffentliche Titel sollte PC-, PS4- und Vita-Spielern im Westen bereits bekannt sein. Steins;Gate 0 greift wieder den eher ernsteren Ton der Spiele auf und ist seit dem 10. Dezember für Nintendo Switch im Nintendo eShop erhältlich.

Auch hier spielen Zeitreisen wieder eine Rolle, wobei die Thematik der künstlichen Intelligenz in den Vordergrund gerückt wird. Geschichtlich platziert sich der Titel als möglicher Nachfolger von Steins;Gate, falls der Protagonist der Reihe sich in einem gewichtigen Moment anders entscheiden würde als im Vorgänger-Spiel.

Zu Steins;Gate 0 gibt es ebenfalls einen Trailer für die Switch-Version, den ihr euch anschauen könnt.

via Gematsu (1), Bildmaterial: Steins;Gate: My Darling’s Embrace (über Steam), Spike Chunsoft Co., Ltd./ MAGES.