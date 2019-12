Persona 5 Royal erscheint am 31. März 2020 im Westen

Atlus hat heute, wie erwartet, den konkreten Veröffentlichungstermin von Persona 5 Royal im Westen bekannt gegeben. Die erweiterte Fassung von Persona 5 soll hierzulande am 31. März 2020 erscheinen. Ob das eine gute Entscheidung ist, angesichts des schon jetzt proppevollen März?

Neben einer Launch Edition, die neben dem Spiel auch ein Steelbook und ein dynamisches PS4-Theme bietet, wird es auch die Phantom Thieves Edition geben. Sie beinhaltet neben dem dynamischen Theme und dem Steelbook auch noch ein Artbook, eine Joker-Maske und einen Soundtrack.

Zahlreiche neue Inhalte – ganz royal

Die erweiterte Fassung von Persona 5 wird zahlreiche neue Inhalte bieten. Es gibt neue Persona, den neuen Charakter Kasumi Yoshizawa und allen voran ein neues, drittes Schultrimester. Ihr werdet auch neue Bereiche wie Kichijouji in Tokyo besuchen können. Dort treffen viele Kulturen und Persönlichkeiten aufeinander und Männer und Frauen jedes Alters sind anzutreffen. Es gibt ein Lokal mit einem Dartautomaten, neue Date-Spots und vieles mehr zu entdecken! Das „Royal“ kommt dabei nicht von ungefähr. Die neuen Inhalte sollen vom Umfang her jene von Persona 4 Golden noch übertreffen.

Am 31. Oktober erschien Persona 5 Royal bereits in Japan für PlayStation 4. In der Launchwoche konnte es sich mehr als 200.000 Mal verkaufen. In Japan konzentriert sich Atlus schon seit einigen Wochen nun vermehrt auf Persona 5 Scramble, das am 20. Februar 2020 für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen soll.

Eindrücke zu Persona 5 Royal könnt ihr in diesem Video-Ersteindruck erhalten!

Bildmaterial: Persona 5 Royal, Atlus