Ori and the Will of the Wisps auf den 11. März 2020 verschoben

Eigentlich sollte Ori and the Will of the Wisps am 11. Februar 2020 für Xbox One und PCs erscheinen, doch dieses Datum werden die Entwickler von Moon Studios und Publisher Microsoft nicht einhalten können. Wie die Verantwortlichen nun verkündeten, wird der Titel erst am 11. März 2020 erscheinen. Die zusätzliche Zeit soll genutzt werden, um Fans die beste Gameplay-Erfahrung zu bieten.

Um die Gemüter der Fans ein wenig zu besänftigen, wurde zeitgleich eine Collector’s Edition zu Ori and the Will of the Wisps enthüllt. In einer für euch zusammengestellten Liste könnt ihr entnehmen, welche Inhalte auf euch warten werden. Wem das nicht reicht, für den haben die Verantwortlichen einen neuen Trailer im Gepäck.

Inhalte der Collector’s Edition

Eine Kopie des Spiels

Art Book

Piano Collection Soundtrack CD

Steelbook Case

MP3-Datei Soundtrack zum Download

via Microsoft, Bildmaterial: Ori and the Will of the Wisps, Microsoft / Moon Studios