One Piece Pirate Warriors 4: Neuer Trailer zeigt Kaido und Big Mom als spielbare Charaktere

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu One Piece Pirate Warriors 4 veröffentlicht, der Kaido und Big Mom als spielbare Charaktere vorstellt.

Mir ihren furchterregenden Attacken und Transformationen, die ihnen die volle Kontrolle über ihre Teufelskräfte verleihen, sorgen Kaido und Charlotte Linlin, auch Big Mom genannt, für völlige Zerstörung auf dem Kampfplatz.

One Piece Pirate Warriors 4 erscheint am 27. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs. Hierzulande wird es auch eine Sammleredition geben, die nach dem eben vorgestellten Kaido benannt ist. Bei Amazon könnt ihr euch die Handelsversion schon vorbestellen*.

Auf gehts ins Piratenabenteuer!

Die Piraten sind zurück und mit ihnen eine noch imposantere Story, neue Gebiete und noch abgefahrenere Moves in One Piece: Pirate Warriors 4. Begleite Ruffy und die Strohhutpiraten vom Beginn ihrer Reise an auf verschiedene Inseln, in der Hoffnung, den größten Schatz der Welt zu finden – das One Piece. Spiele auf einigen der außergewöhnlichsten Inseln und Gebieten der Geschichte von One Piece und stelle dich berühmten und berüchtigten Feinden.

Der neue Trailer:

