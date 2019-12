One Piece Pirate Warriors 4: Neue Trailer zum Großteil der Strohhutpiraten veröffentlicht

Nachdem bereits zwei Charakter-Trailer zu den Bösewichten Big Mom und Kaido aus One Piece: Pirate Warriors 4 seitens Bandai Namco veröffentlicht wurden, zeigen uns die Verantwortlichen nun Charakter-Trailer zu einem Großteil der Strohhutpiratenbande und Sir Crocodile.

One Piece Pirate Warriors 4 erscheint am 27. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs. Hierzulande wird es auch eine Sammleredition geben, die nach dem Bösewicht Kaido benannt ist. Bei Amazon könnt ihr euch die Handelsversion schon vorbestellen*.

Monkey D. Ruffy

Seitdem Ruffy seinen Strohhut vom Piraten Shanks geschenkt bekommen hat, träumt er davon, die Grand Line zu besegeln und König der Piraten zu werden. Mit seinen extrem schnellen Attacken in der Gear-2-Form und der rohen Gewalt der Gear-3-Form kann Ruffy ein großes Repertoire an Angriffen vorweisen.

Nami

Nami ist die Navigatorin der Strohhutpiraten. Ihr größter Traum ist es, eine Karte der ganzen Welt anzufertigen. Mit ihrem Klima-Taktstock kann sie das Wetter kontrollieren und Gegner in Wolken einhüllen, nur um sie dann in einem Blitzgewitter zu vernichten. Allerdings ist der Nahkampf nicht gerade ihre größte Stärke.

Lorenor Zorro

Zorro trainiert sehr hart, um seinem Traum, der beste Schwertkämpfer aller Zeiten zu werden, näherzukommen. Mit seinem Drei-Schwerter-Stil ist er sowohl im Nah- als auch im Fernkampf ein harter Gegner. Mit der Technik Asura kann er seine Kräfte sogar noch steigern.

Sanji

Sanji, der Koch der Strohhutpiratenbande, träumt davon, eines Tages den Ozean All Blue zu entdecken, in dem es Meereslebewesen aus der ganzen Welt gibt. Neben dem Kochen ist er mit seinen Tritten ein äußerst talentierter Kämpfer, der eine Schwäche für Frauen hat. Allerdings ist seine Reichweite durch seine Beinlänge begrenzt. Dafür ist es ihm möglich, teilweise in der Luft zu kämpfen.

Lysop

Scharfschütze Lysop hat seine kämpferischen Fähigkeiten wohl von seinem Vater geerbt. Mit seiner Schleuder kann er Pflanzen an beliebigen Orten wachsen lassen, die Feinden schaden. Er hat außerdem Talent darin, Waffen und Ausrüstung herzustellen. Somit war er für die Reparatur des Piratenschiffes zuständig, bis Franky der Crew beitrat.

Sir Crocodile (Mister 0)

Sir Crocodile war der Anführer der Baroque-Firma und hatte das Ziel, Alabasta mit der Macht der Antiken Waffen zu erobern. Seine Kräfte, die er von der Sand-Frucht erhielt, erlauben es ihm, Sand zu kontrollieren und sich selbst in Sand zu verwandeln. Als er im Gefängnis Impel Down seine Strafe absaß, konnte er durch Ruffys Hilfe fliehen. Heute macht er zusammen mit Mister 1 die Neue Welt unsicher.

via Gematsu (1), (2), Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco / Koei Tecmo, Omega Force